Voet­bal Vlaan­de­ren wijst voor­stel Pro Lea­gue over U23-teams in Chal­len­ger Pro Lea­gue af

Voetbal Vlaanderen heeft het voorstel van Pro League om de quota-regels voor U23-teams in de Challenger Pro League aan te passen, afgewezen. Dat meldt Nand De Klerck (Voetbal Vlaanderen) na intern overleg en gesprekken met de betrokken partijen.

Begin april kreeg Voetbal Vlaanderen de vraag van de Pro League om de bestaande regeling rond U23-ploegen te herbekijken. Daarop maakte de voetbalfederatie een analyse van de mogelijke gevolgen. Die werd besproken met het bestuur, waarin vertegenwoordigers uit alle geledingen van het amateurvoetbal zetelen. Op 21 april volgde een tweede bestuursvergadering, gevolgd door overleg met de Pro League en FFA, het vroegere ACFF.

Wat is de U23 Quota?

Dit jaar zijn er in de Challenger Pro League een vier beloftenploegen (U23-teams). De Pro League besliste dat die niet konden degraderen en dus verankerd zijn. 

Het nieuwe voorstel van de Pro League was:

  • de laatste twee ploegen in 1B degraderen voortaan altijd, ook als het U23-teams zijn
  • als een U23-team zakt, mag dat vervangen worden door een andere U23-ploeg uit een hogere amateurreeks
  • daardoor kunnen amateurkampioenen hun promotie mislopen

Concreet voorbeeld: een amateurclub wordt kampioen en denkt te stijgen naar 1B, maar als er eerst een plaats moet gaan naar een nieuw U23-team, valt die promotie weg

Impact op amateurvoetbal doorslaggevend

“Wij waren altijd al een koele minnaar van het quotasysteem”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Dat systeem druist in tegen de pure sportieve logica van een competitie. Maar zolang het geen impact had op de amateurreeksen, wilden we daarin pragmatisch zijn.”

Het nieuwe voorstel zou volgens hem wél rechtstreeks gevolgen hebben voor het amateurvoetbal. Zo zou de kans voor een kampioen uit de amateurreeksen om te promoveren aanzienlijk dalen. In bepaalde scenario’s zou de impact zelfs voelbaar zijn tot in de provinciale afdelingen.

Om die redenen besloot Voetbal Vlaanderen het voorstel niet goed te keuren. Daarmee lijkt het dossier voorlopig on hold te staan.

Axel Ballekens
