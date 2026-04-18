Dit jaar zijn er in de Challenger Pro League een vier beloftenploegen (U23-teams). De Pro League besliste dat die niet konden degraderen en dus verankerd zijn.

Het nieuwe voorstel van de Pro League was:

de laatste twee ploegen in 1B degraderen voortaan altijd, ook als het U23-teams zijn

als een U23-team zakt, mag dat vervangen worden door een andere U23-ploeg uit een hogere amateurreeks

daardoor kunnen amateurkampioenen hun promotie mislopen

Concreet voorbeeld: een amateurclub wordt kampioen en denkt te stijgen naar 1B, maar als er eerst een plaats moet gaan naar een nieuw U23-team, valt die promotie weg