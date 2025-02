De wedstrijd in Koksijde staat bekend om haar zware zandstroken en technische uitdagingen. Sinds 1996 was de cross een vaste waarde in de Wereldbeker, tot de overstap naar de X2O Badkamers Trofee drie jaar geleden. Burgemeester Sander Loones kijkt alvast uit naar de terugkeer: "Noteer alvast zondag 21 december 2025! Dan is het terug cross en wereldbeker-feest in Koksijde."