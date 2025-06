Vooral bij Boezinge is de verrassing groot. De club had zich na twee nederlagen in de eindronde al neergelegd bij een nieuw seizoen in eerste provinciale. Nu mogen ze toch nog de stap zetten naar derde amateur. Grote wijzigingen in de spelerskern worden er niet meer verwacht, zeker niet nu topschutter Quincy Ponjaert uiteindelijk aan boord blijft bij Sassport.