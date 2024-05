Vooral op de 800 meter zetten West-Vlamingen sterke prestaties neer. Naast de twee gouden medailles eindigde Michelle Debal derde en ging Ruben Cornelus naar huis met zilver. De atleet van Olympic Brugge keek toe hoe Thibaut Vandelannoote hem nog in de laatste meters voorbijstak.

"Ik voelde me goed in de laatste 300 meter en ik zag het gat kleiner worden", vertelde winnaar Vandelannoote. "Dan zag ik dat Ruben heel veel moeite moest doen om het gat zo groot mogelijk te houden. In de laatste 50 meter was het gewoon pushen en hopen op het beste. In de laatste 10 meter had ik hem dan te strikken."