En onze West-Vlaamse vertegenwoordiger liet ook een sterke indruk tegen de Engelsman Luke Woordhouse, nummer 34 van de wereld. Bogaert finishte zowaar twee keer 100+ met 110 en zelfs 140. Ook aan zijn gemiddelde viel niks op af te dingen met 94.

Sterke tegenstand

Helaas was dat niet voldoende voor 'The Unstoppable' - Bogaert's bijnaam. Luke Woodhouse gooide bijna 102 gemiddeld en versloeg onze provinciegenoot zo met 6-3. Bogaert verlaat de Flanders Darts Trophy na een ronde met opgeheven hoofd, maar werd door de (Belgische) dartsfans wel meteen in de harten gesloten.