Soete maakte uiteindelijk het verschil met een versnelling diep in de finale. Opvallend: voor de dertigjarige Kempenaar was het zijn eerste deelname ooit aan een beachrace. Soete was niet geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijden veldrijden in Hulst en Zonhoven van dit weekend, en kwam daarom als alternatief aan de start van het BK beachrace.

Het goud bij de vrouwen ging naar de 40-jarige Joyce Vanderbeken, een voormalig Belgisch kampioene veldrijden. Ze haalde het met ruim een minuut voorsprong voor wegrenster Jesse Vandenbulcke.