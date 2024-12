Wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft in Gavere de zevende manche in de Wereldbeker veldrijden gewonnen. De 29-jarige Nederlander had 26 seconden voor op West-Vlaming Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), die met een tweede plaats zijn leidersplaats in de Wereldbeker verstevigde. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) mocht als derde mee het podium op.