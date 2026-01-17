Het seizoen 1985-1986 staat in het geheugen van vele voetbalfans gegrift. Het bescheiden SV Waregem schopte het in de UEFA Cup verrassend ver en schakelde achtereenvolgens CA Osasuna, Hajduk Split en zelfs het grote AC Milan uit.

Gisteravond verzamelden zowat alle spelers van toen in café De Regenboog in Waregem voor een blij weerzien.

“Als je hier rondkijkt, zie je veel mensen met foto’s van vroeger. Het is veertig jaar geleden, maar het doet toch iets dat je nog altijd geapprecieerd wordt”, zegt Philippe Desmet.