In Waregem is gisteravond het mirakel van 1985-1986 herdacht. De spelers van het toenmalige SV Waregem, dat veertig jaar geleden voor een Europese stunt zorgde in de UEFA Cup, kwamen samen in café De Regenboog. De uitschakeling van onder meer AC Milan blijft tot vandaag nazinderen.
Het seizoen 1985-1986 staat in het geheugen van vele voetbalfans gegrift. Het bescheiden SV Waregem schopte het in de UEFA Cup verrassend ver en schakelde achtereenvolgens CA Osasuna, Hajduk Split en zelfs het grote AC Milan uit.
Gisteravond verzamelden zowat alle spelers van toen in café De Regenboog in Waregem voor een blij weerzien.
“Als je hier rondkijkt, zie je veel mensen met foto’s van vroeger. Het is veertig jaar geleden, maar het doet toch iets dat je nog altijd geapprecieerd wordt”, zegt Philippe Desmet.
“Niemand had dit verwacht”
Dat Waregem het Italiaanse topteam uit de competitie zou kegelen, had niemand zien aankomen. “Niemand had dit ooit verwacht, wijzelf ook niet”, vertelt Franky Dekenne. “We zijn naar Milaan gegaan om met zo weinig mogelijk doelpunten te verliezen. Maar we hadden een ploeg met veel jongens uit eigen jeugd.”
Ook Danny Veyt herinnert het zich nog levendig. “AC Milan, dat is veertig jaar geleden. Maar het is alsof het gisteren was. Je ziet die beelden nog altijd voor je. Wij waren lopers, een ploeg die voor elkaar streed.”
De terugwedstrijd in Waregem groeide uit tot een volksfeest. De Italiaanse sterren hadden voordien nauwelijks van Waregem gehoord, maar zouden de West-Vlaamse club niet snel vergeten.
Hechte groep
Volgens doelman Wim De Coninck bleef de ploeg destijds met beide voeten op de grond. “We werden klein gehouden, anders moesten ze ons te veel betalen. Wij hadden lage lonen en moesten gaan werken. Ze mochten ook niet zeggen dat we goed waren”, klinkt het met een knipoog.
Trainer Urbain Haesaert wist het maximum uit zijn spelersgroep te halen. Marc Millecamps, toen ouderdomsdeken, herinnert zich vooral de teamspirit. “We waren fysiek enorm sterk en hadden een uitgebalanceerd elftal. De groep hing zeer goed aan elkaar.”
Ook Luc Millecamps benadrukt dat collectieve karakter: “Het geheel maakte ons sterk. Iedereen werkte voor iedereen.”
Veertig jaar later blijft het Europese parcours van SV Waregem een uitzonderlijk hoofdstuk in de West-Vlaamse sportgeschiedenis — een mirakel waar nog altijd met bewondering op wordt teruggeblikt.