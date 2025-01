In de slotmanche van de wereldbeker in het Nederlandse Hoogerheide was Vanthourenhout tweede, achter een alweer ongenaakbare Mathieu van der Poel. Lars Van der Haar eindigde als derde. Zo zet van der Poel zijn status van topfavoriet voor het WK nog wat extra kracht bij. Joran Wyseure was vijfde in Hoogerheide, Eli Iserbyt zesde.