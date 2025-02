Cercle Brugge gaat vanmiddag in het Zwitserse Nyon als enige overgebleven Belgische club in de Conference League de trommel in voor de loting van de achtste finales. De Vereniging stak medio december al zijn rechtstreekse ticket voor de achtste finales op zak. Het Poolse Jagiellonia of het Noorse Molde zijn de mogelijke tegenstanders voor groen-zwart.