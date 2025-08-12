25°C
Aanmelden
Sport

Van­loo loopt met Los Ange­les Sparks tegen neder­laag aan in Washington

Julie Vanloo Mystics

Foto Archief

Julie Vanloo en Julie Allemand zijn zondag in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA tegen een nederlaag aangelopen met Los Angeles Sparks. Op bezoek bij Washington Mystics gingen de Sparks met 95-86 onderuit.

Vanloo moest het met tien minuten stellen en liet twee assists noteren. Allemand daarentegen kreeg ruim 25 speelminuten bij de bezoekers en was daarin goed voor 2 punten, 2 rebounds en 4 assists. De Amerikaanse Dearica Hamby kroonde zich met 26 punten tot topscorer van de partij.

In de stand blijft LA Sparks met zestien zeges negende, maar het team krijgt na de achttiende nederlaag wel gezelschap van het nummer tien Washington Mystics. Enkel de top acht plaatst zich na de reguliere competitie voor de play-offs.

Belga
Julie Vanloo WNBA

Meest gelezen

Essevee Club
Sport

Wereldgoal van invaller Campbell bezorgt Club Brugge nipte zege
Evaristo Callens
Sport

Ultraloper Evariest Callens uit Heule wint Transpyrenea in recordtijd: 11 dagen en 3 uur voor 900 km
Skeelerclub
Sport

In de skeelerclub van Fran Vanhoutte: “Kippenvel tot op het einde”

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Pieter Gerkens - Cercle Brugge 2025

Cercle Brugge weet weer wat scoren is na 4-1 zege tegen Westerlo
Gilles-Arnaud Bailly

Gilles-Arnaud Bailly grijpt in Koksijde naast zesde ITF-titel
Skeelerclub

In de skeelerclub van Fran Vanhoutte: “Kippenvel tot op het einde”
Belgaimage 131191959

Fran Vanhoutte wint goud op de 500 meter, het is haar derde medaille
Julie Vanloo Mystics

Julie Vanloo trekt na WNBA-seizoen naar Turkse EuroLeague-finalist CBK Mersin
Timothy Dupont

Timothy Dupont wint Heusdenkoers
Aanmelden