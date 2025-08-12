Vanloo moest het met tien minuten stellen en liet twee assists noteren. Allemand daarentegen kreeg ruim 25 speelminuten bij de bezoekers en was daarin goed voor 2 punten, 2 rebounds en 4 assists. De Amerikaanse Dearica Hamby kroonde zich met 26 punten tot topscorer van de partij.

In de stand blijft LA Sparks met zestien zeges negende, maar het team krijgt na de achttiende nederlaag wel gezelschap van het nummer tien Washington Mystics. Enkel de top acht plaatst zich na de reguliere competitie voor de play-offs.