Dwars door Brugge start met slecht nieuws voor de aangekondigde Koen Naert. Die moet forfait geven door een blessure opgelopen op training. Dat vergoot de kansen voor de anderen natuurlijk. Simon Mestdagh won in 2022, maar hij zit met het EK marathon in de benen en zal al snel lossen.

In de beginfase klampt hij nog aan bij Giani Vanden Broucke en Tim Calliau, en ook Romain Paul komt nog aansluiten. Die drie vormen even een kopgroepje, in vierde positie loopt een rasechte Bruggeling, Arthur Vienne.

Bij de vrouwen heeft Charlotte Van Laethem zich in een groepje genesteld. Haar tempo ligt een stuk hoger dan dat van Gwendolyn Dedeyne, ook al een ex-winnares.

Bij de mannen haalt Giani Vanden Broucke al snel elke spanning uit de wedstrijd. De triatleet uit Zuienkerke mikt op het BK sprint later op dit seizoen, maar Dwars door Brugge is een wedstrijd waar hij al een tijdje zijn zinnen heeft op gezet.

Toch is dit nog maar zijn debuut in de stadsloop, maar Vanden Broucke voelt zich lekker. Romain Paul is de tweede beste in de wedstrijd, terwijl Arthur Vienne zich steeds maar beter voelt, en naar de derde plaats is opgerukt.

Die posities blijven ook behouden. Vanden Broucke wint in 46 minuten en 4 seconden, , meer dan 1min en 45 sec sneller dan Paul, en meer dan twee minuten sneller dan Vienne.

Ook bij de vrouwen is er geen discussie over wie de snelste is. Charlotte Van Laethem haalt het met een straat voorsprong op Gwendolyn De Deyne.