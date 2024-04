Van Zandweghe en Vyvey stonden voor een zware taak want ze hadden vrijdag herkansingen nodig om een plaatsje in de A-finale te bemachtigen. Noodzakelijk op de weg naar Parijs, maar een plaats in de top twee was dus verre van evident.

De Oekraïense boot vertrok als een speer en nam meteen de leiding. De verrassende Oostenrijksers roeiden zich halfweg de wedstrijd naar een tweede plaats, voor de Polen. En dan pas de Belgen.

Van Zandweghe en Vyvey hielden echter hun slagritme goed onder controle en plaatsten tussen 1000 en 1500 meter een verschroeiende tussenspurt waardoor ze op plaats twee kwamen te liggen.

De Oostenrijkers zakten weg, maar in de laatste 500 meter moesten de Belgen nog alles uit de kast halen om de oprukkende Polen en Portugezen af te houden. De Oekraïeners waren intussen buiten schot. Van Zandweghe en Vyvey hielden stand en konden met een halve boot voorsprong een olympisch ticket binnenhalen voor België. Het tweede al in Szeged want eerder al had ook Tim Brys zich in de skiff al geplaatst. Een erg sterke prestatie van onze Bruggelingen!