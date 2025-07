In de voorlaatste ronde trokken de twee topfavorieten met z’n tweeën ten aanval. “Ik wist dat Jarno het ideale metgezel was, we zijn aan elkaar gewaagd en er was meteen een goede verstandhouding,” zei Van Breussegem achteraf.

Toch besloot de Oost-Vlaming alleen zijn kans te gaan. “Omdat hij sneller is in de sprint, moest ik het op een andere manier proberen. Het was alles of niets.” Het werd alles: Van Breussegem reed Bellens los en kwam solo over de meet. “Het ging makkelijker dan gedacht. In de tweede helft van de koers merkte ik dat het niveau zakte. Dan weet je: hier kan je het verschil maken.” Van Breussegem verlengt zo zijn nationale titel bij de elite 2.