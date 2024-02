“Een heel mooie overwinning die deugd doet. Het was een harde koers en ik had twee goede metgezellen mee. Toen ik rond halfvier voorop kwam, wist ik ook dat het haalbaar zou zijn om de finale te controleren”, zegt hij. "Ik was op het einde erg gefocust en had er ook vertrouwen in dat ik de aanvallen nog kon beantwoorden."