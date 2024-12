Op het moeilijk bespeelbare veld was het voor beide ploegen geen sinecure om goede kansen in elkaar te knutselen. De toeschouwers op het Kiel kregen desondanks een aangename beginfase te zien, met halve mogelijkheden over en weer, maar na het leuke begin werd de kelderkraker meer een fysieke veldslag. Messaoudi kon na goed doorkoppen van Ferri wel alleen op doelman Shinton af, maar zijn schot werd door Konstantopoulos onschadelijk gemaakt. Beerschot en Kortrijk doken dan ook de kleedkamer in met een logische 0-0-stand.

Na de pauze schotelden beide ploegen wel veel vuurwerk voor. Na een knappe rush van De Neve zette Sissako Kortrijk op voorsprong, maar Beerschot was niet aangeslagen en kwam enkele minuten later opnieuw langszij na een kopbal van Colassin. De Kielse Ratten hadden bloed geroken en gingen op en over de Kerels. Thibaud Verlinden sneed vanaf de rechterflank naar binnen, haalde snoeihard uit en liet Kortrijk-doelman Vandenberghe kansloos met zijn pegel. Voor de Belgische aanvaller was het zijn allereerste competitiedoelpunt van dit seizoen.

De thuisploeg leek gewonnen spel te hebben, maar dat was buiten Nacho Ferri gerekend. Een kleine tien minuten voor tijd kopte invaller Thierry Ambrose goed terug tot bij de Spaanse aanvaller, die zijn zesde competitietreffer in doel kopte. Ondanks een hevige slotfase, waarin beide ploegen elk nog een keer het doelhout raakten, bleef de 2-2-eindstand op het bord.