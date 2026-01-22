Mamadou Diakhon versierde in het openingskwartier de eerste kans voor blauw-zwart, maar Ross Sykes devieerde de bal in corner. Dan volgde een zenuwslag met veel middenveldspel zonder noemenswaardige kansen, tot Union halverwege de eerste helft wat kon dreigen vanop corners. Sykes kon een van die corners doorkoppen tot bij Promise David, die de bal panklaar legde voor Adem Zorgane (31.). De Algerijn twijfelde niet en trapte de bal onhoudbaar voor Simon Mignolet tegen de netten: 1-0. De Brugse reactie bleef uit, en Mignolet moest op slag van rust nog uitpakken met een puike reflex op een gevaarlijke trap van Guilherme Smith om een dubbele achterstand te voorkomen.

David werd kort na rust knap aangespeeld door Kevin Mac Allister, maar de Canadees knalde de bal hard over. De troepen van Ivan Leko hadden amper een reactie in huis tegen een goed georganiseerd Union, dat via Rob Schoofs en David opnieuw dicht bij de dubbele voorsprong kwam. Ook invaller Besfort Zeneli kwam oog in oog met Mignolet, maar werkte niet af. Club, waarbij nieuwkomer Félix Lemaréchal zijn debuut maakte, kwam pas in het slot wat beter in de match. De thuisploeg kreeg bijna spijt van de gemiste kansen, maar Kjell Scherpen bracht redding en hield Niccolo Trésoldi in het slot met een broodnodige redding van de gelijkmaker.