20°C
Aanmelden
Sport
Izegem

Uniek aan­zoek: wie­ler­kam­pi­oe­ne Jus­ti­ne Ghe­kie­re vraagt vrien­din ten huwe­lijk op Mont Ventoux

Justine Ghekiere

© Instagram Justine Ghekiere

De Izegemse wielrenster Justine Ghekiere heeft haar vriendin Charlotte ten huwelijk gevraagd op een bijzondere plek: de top van de Mont Ventoux. Het koppel stapt binnenkort in het huwelijksbootje.

De Belgische wielerkampioene Justine Ghekiere beleefde een bijzonder moment op de top van de Mont Ventoux. De renster uit Izegem vroeg er haar vriendin Charlotte ten huwelijk.

De bekende 'kale berg', die 1.909 meter hoog is en een vaste waarde vormt in de wielersport, kreeg zo een extra persoonlijke betekenis voor het koppel. De Mont Ventoux staat deze zomer ook op het parcours van de Tour de France Femmes.

Ghekiere ging op de top van de berg letterlijk op de knie en kreeg een positief antwoord. Het nieuws werd daarna gedeeld via sociale media. "Mijn favoriete 'ja' ooit", schrijft ze.

Justine2
Justine3
Justine4
© Instagram Justine Ghekiere
Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo

Meest gelezen

Suf KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk heeft z'n eerste zomeraanwinst beet: een spits die tekent voor vier seizoenen
Foto Aspiranten
Sport

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd
Rally Wervik 5
Sport

Jos Verstappen kent perfecte voorbereiding voor rally van Ieper en wint in Wervik

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Red Dragons

Red Dragons kloppen Iran na thriller en pakken tweede zege op Volley Nations League
Foto Aspiranten

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd
Rally Wervik 5

Jos Verstappen kent perfecte voorbereiding voor rally van Ieper en wint in Wervik
BC Oostende

Na bloedstollende verlenging: geen vijftiende titel op een rij voor BC Oostende
Suf KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft z'n eerste zomeraanwinst beet: een spits die tekent voor vier seizoenen
Koen Darras

Koen Darras verbetert Belgisch record kitesurfen met tocht van 297 kilometer
Aanmelden