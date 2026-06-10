De Belgische wielerkampioene Justine Ghekiere beleefde een bijzonder moment op de top van de Mont Ventoux. De renster uit Izegem vroeg er haar vriendin Charlotte ten huwelijk.

De bekende 'kale berg', die 1.909 meter hoog is en een vaste waarde vormt in de wielersport, kreeg zo een extra persoonlijke betekenis voor het koppel. De Mont Ventoux staat deze zomer ook op het parcours van de Tour de France Femmes.

Ghekiere ging op de top van de berg letterlijk op de knie en kreeg een positief antwoord. Het nieuws werd daarna gedeeld via sociale media. "Mijn favoriete 'ja' ooit", schrijft ze.