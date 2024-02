Sinds die dag hebben velen geprobeerd dit record te breken, maar zonder succes. Op 24 maart 2024 onderneemt Bonne een nieuwe poging tijdens de 6 Day Race Belgium op de 400m buitenbaan van Molenkouter in Merelbeke. Het gaat om de eerste editie van een nieuwe exclusieve zesdaagse race in België.

Bonne wil naar eigen zeggen zo’n 1038 km afleggen en zal zes dagen na elkaar elke dag gemiddeld 173 km moeten lopen. “Ik weet dat het bijna onmogelijk is om dit record te breken, maar als er iets is wat ik graag doe, is het onmogelijke mogelijk maken. Dat heb ik in het verleden al bewezen” aldus Bonne.