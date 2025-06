Delfine Persoon, 40 intussen, geopereerd aan een afgescheurde kruisband en meniscus van de knie, plande tegen de ervaren Venezolaanse Ana Maria Lozano haar ultieme test voor haar revanchekamp om de WBC-wereldtitel tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner. Vermoedelijk komt die er in november.

Een goeie test. In de vierde ronde ging Lozano neer, twee ronden later besliste de scheidsrechter dat het 'over and out' is. Persoon won met technisch KO. Een geslaagde comeback, al miste Persoon wel nog ritme.

Delfine Persoon: "Ik denk, nu verder die knie versterken. En dan 11 juli bokst Baumgardner, en dan zien, he. Als Baumgardner een mooi bod geeft, dan zullen we er nog eens voor gaan in het buitenland. Want in België gaan we dat niet kunnen organiseren, financieel zal dat te gevaarlijk zijn. En dan zien we wel. We krijgen een teer velletje ook. Ik denk dat dat toch den ouderdom is."