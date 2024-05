Door het samenvallen van de wereldbekercrossen van eind november tot eind januari zijn er heel wat verschuivingen op de kalender. Voor onze provincie heeft dat zware gevolgen voor Zonnebeke en Meulebeke. De Kasteelcross kende de jongste jaren al heel wat concurrentie van buitenlandse wereldbekers, en de organisatie gooit nu helemaal de handdoek in de ring.

Voor de Berencross in Meulebeke is het nog niet afgelopen, maar de organisatie slaat een jaartje over. Van de UCI kregen ze twee voorstellen, 13 of 19 oktober, maar op die eerste datum zijn er de verkiezingen, en de week nadien zijn er al heel wat zaalsporten in de gemeente gepland.