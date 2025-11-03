Dieter verloor het gehoor volledig na een hersenvliesontsteking. Leendert is sinds zijn geboorte slechthorend is. Toch laten beide atleten zich niet afschrikken. “Ik kijk er enorm naar uit. Het is echt een droom om mee te doen aan de olympics,” vertelt Leendert.

De Belgische delegatie telt in totaal tien begeleiders voor negen topatleten, verdeeld over vijf sporten. Lieven Kind, zelf ook West-Vlaming, is delegatieleider. Hij hoopt op een eerste medaille sinds 2005: “Onze ambitie is zeker één eremetaal mee naar huis te nemen. Als het er meer zijn, is dat natuurlijk fantastisch.”

De atleten hopen dat hun prestaties in Tokio leiden tot meer aandacht en financiële steun voor dovensport in België want tot nu toe betalen ze het grootste deel zelf.