Twee West-Vlamingen vertegenwoordigen België op Deaflympics in Tokio
Voor het eerst nemen twee West-Vlaamse atleten deel aan de Deaflympics. De olympische spelen voor doven en slechthorenden gaat voor de 25ste keer van start. Dieter Coussement uit Ingelmunster, marathonloper en Leendert Desmet uit Veldegem, een 19-jarige zwemmer.
Dieter verloor het gehoor volledig na een hersenvliesontsteking. Leendert is sinds zijn geboorte slechthorend is. Toch laten beide atleten zich niet afschrikken. “Ik kijk er enorm naar uit. Het is echt een droom om mee te doen aan de olympics,” vertelt Leendert.
De Belgische delegatie telt in totaal tien begeleiders voor negen topatleten, verdeeld over vijf sporten. Lieven Kind, zelf ook West-Vlaming, is delegatieleider. Hij hoopt op een eerste medaille sinds 2005: “Onze ambitie is zeker één eremetaal mee naar huis te nemen. Als het er meer zijn, is dat natuurlijk fantastisch.”
De atleten hopen dat hun prestaties in Tokio leiden tot meer aandacht en financiële steun voor dovensport in België want tot nu toe betalen ze het grootste deel zelf.