LETTERLIJK: zo maakt de organisatie het nieuws bekend:

Beste deelnemers, supporters en sympathisanten,

Tot onze grote spijt dwingen de huidige omstandigheden ons om in samenspraak met onze hoofdsponsor Decospan, de Lentriac triatlon Menen editie 2024 te annuleren. De kwaliteit van het zwemwater in de Oude Leiearm voldoet momenteel niet aan de vereiste normen voor een veilige en gezonde sportbeoefening en we kunnen op dit moment geen garanties krijgen dat dit eind deze zomer volledig opgelost is.

Als organisator en sponsor is niets ons meer dierbaar dan de gezondheid van onze sporters en daarop willen we geen toegevingen doen. Op basis van de waterkwaliteit op dit moment en het gebrek aan garanties voor een snelle oplossing, kunnen we niet anders dan deze beslissing nemen. We hebben verschillende alternatieven onderzocht, maar helaas bleken deze praktisch niet haalbaar of door tijdsdruk niet meer te realiseren.

We begrijpen dat dit teleurstellend is voor velen van u die al hard hebben getraind en uitgekeken hebben naar deze wedstrijd. In de komende weken nemen we zelf contact op met ingeschreven atleten omtrent het reeds betaalde inschrijvingsgeld.

Onze toewijding blijft echter onverminderd en we zullen ons met de werkgroep inzetten om volgend jaar een veilige en kwaliteitsvolle wedstrijd te organiseren voor deelnemers van alle leeftijden.

We hebben goeie hoop op een definitieve oplossing voor de waterkwaliteit en houden hiervoor de vinger aan de pols bij stad Menen.

We hopen dan ook u volgend jaar te mogen verwelkomen voor een sportieve en gezonde triatlon in en rond Menen.