Jonckheere kijkt tevreden terug op de voorbereiding van zijn Kerels. Vooral defensief zijn stappen gezet, in de zone van de waarheid wil het nog wel eens mislopen. Thierry Ambrose is inzetbaar, de nieuwe spits Sixtus wel, maar niet voor de volle 90 minuten. De kern is voorlopig te smal om de doelstelling, promotie dus, te halen. “Omdat wij voor mij niet breed en niet diep genoeg zijn op dit moment. Dat weet het management ook, we praten er dagelijks over. Er gaan nog spelers bijkomen. Maar als je een heel seizoen op een constant niveau wil meedraaien, dan moet er nog iets bij. Dat is gewoon de realiteit.”

