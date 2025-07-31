Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
KV Kortrijk komt zaterdag voor het eerst in actie. De Veekaa opent de competitie in de Challenger Pro League in Deinze, tegen de RSCA Futures, de beloften van Anderlecht. Trainer Michiel Jonckheere heeft vertrouwen in zijn huidige kern voor die eerste wedstrijd, maar om de promotie af te dwingen, roept hij luidkeels om versterking.
De fans zullen zaterdag massaal aanwezig zijn voor de openingsmatch in Deinze, tegen de RSCA Futures. Michiel Jonckheere, trainer KV Kortrijk: “Het zal speciaal zijn. Je hebt nog geen aanknopingspunten, zelfs niet over je eigen ploeg. Er is weinig duidelijk over de tegenstander. Je weet niet hoeveel jongens zij van de A-kern zullen meekrijgen.”
Defensief stappen gezet
Jonckheere kijkt tevreden terug op de voorbereiding van zijn Kerels. Vooral defensief zijn stappen gezet, in de zone van de waarheid wil het nog wel eens mislopen. Thierry Ambrose is inzetbaar, de nieuwe spits Sixtus wel, maar niet voor de volle 90 minuten. De kern is voorlopig te smal om de doelstelling, promotie dus, te halen. “Omdat wij voor mij niet breed en niet diep genoeg zijn op dit moment. Dat weet het management ook, we praten er dagelijks over. Er gaan nog spelers bijkomen. Maar als je een heel seizoen op een constant niveau wil meedraaien, dan moet er nog iets bij. Dat is gewoon de realiteit.”
“Er moet nog iets bij. Dat is gewoon de realiteit.”
“In de eerste competitiematch moet je roeien met de riemen die je hebt. Ik ben tevreden over de jongens die gaan spelen, ook over de jongens die op de bank zitten, daar heb ik vertrouwen in. Wij zijn klaar om competitief te zijn, maar goed, er zijn bepaalde kwaliteiten en profielen die wij nog niet in de ploeg hebben, die nodig zijn om het doel te bereiken, dat Kortrijk voor ogen heeft.
Goeie start
Een goede start is belangrijk, maar niet onontbeerlijk. Dat bewezen Club en Union vorig seizoen ook al. “Het resultaat zal zaterdag zijn wat het is. Maar er moet geen paniek zijn als het niet is wat we in gedachten hebben. Een seizoen is lang, dingen kunnen heel snel keren. Maar los daarvan, gaan wij wel vol voor de overwinning. Dat is wel duidelijk.”