"De race kan in twee delen worden verdeeld", zegt ploegleider Tom Steels. "Een hectische eerste helft zonder echte bergetappe, maar met een vlakke individuele tijdrit, waarin verschillen kunnen worden gemaakt, en volop kansen voor de sprinters en de punchers. Tim en Remco zullen een paar kansen krijgen, maar het belangrijkste is dat iedereen die tien etappes veilig doorkomt. De vele bergetappes en de klimtijdrit in het tweede deel maken het een ongelooflijk zware race, maar ook de laatste etappe in Parijs zal een rol spelen in het algemeen klassement. We hebben een sterk en ervaren team dat deze zomer mooie dingen kan presteren, dus we beginnen met veel vertrouwen."