De eerste kans was meteen de goede voor de bezoekers: slordig uitverdedigen en Santens kon mooi afwerken. 0-1 na minder dan kwartier. Torhout kreeg wel kansen maar stuitte tot tweemaal toe op de Gullegemse doelman. Ook na rust ging de thuisploeg op zoek naar een doelpunt en daar profiteerden de bezoekers van. Na zeven minuten in de tweede helft stond het al 0-2.

Torhout probeerde tevergeefs snel te scoren met afstandsschoten van Dewaele en De Laender. Met nog 10 minuten te spelen kon Christiaens de aansluitingstreffer maken, maar verder raakten de bezoekers niet.