Vooral voor het tegen degradatie vechtend Torhout was puntenverlies taboe. Dat ze uiteindelijk nog de zege mee graaiden bij de buren, was onverhoopt: tot aan de slotminuten stond het nog 1-1. We zijn 89 minuten ver als doelman Iket echter onnodig (want er is nog een verdediger bij) spits Vanhulle torpedeert. We krijgen een penalty en voor Torhout staat veel op het spel. Colin Dumoulin blijft beheerst en zet om. De 1-2 was nochtans niet evident.

In de blessuretijd begint Van De Maele aan een dribbel in de 16 en struikelt. Er volgt opnieuw een strafschop. Weg lijkt de droom op drie levensbelangrijke punten voor Torhout. Maar Willem trapt huis over, de ref fluit af en Torhout wint dan toch.