We zijn net geen kwartier ver als Dumoulin voorzet vanop links en kapitein Taillieu makkelijk kan inkoppen dichtbij de verste paal: 1-0 voor Torhout. Maar om dat zo te houden heeft de thuisploeg een goede doelman nodig die de eentijdscombinatie van Brakel onschadelijk maakt.

Brakel verhoogt na de rust de druk en weet te domineren. Het Torhouts blok van voor de rust is verdwenen. De linies liggen veel te ver uiteen. Als het schot van Capelleman even afwijkt op de voet van Reuse, is de verdiende gelijkmaker een feit: 1-1. Één keer kan Torhout nog dreigen, op een snelle counter via Vandekerckhove, schuin voor doel maar voorlangs.

Torhout mag uiteindelijk nog blij zijn met het puntje. 10 minuten voor affluiten, stapt niemand uit om het schot van Cambier te beletten. De dwarsligger behoudt de thuisploeg van de nederlaag.