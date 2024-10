van der Poel gooit de wedstrijd open met nog 120 kilometer te gaan. In schuifjes halen de anderen hem bij en krijgen we een kopgroep van zestien leiders. Daarbij ook twee West-Vlamingen: Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch.

Dat zijn er teveel voor van der Poel die nog eens versnelt. Swift kan reageren en na wat moeite komen nog eens vijf achtervolgers aansluiten. Gianni Vermeersch is erg bedrijvig en probeert enkele keren weg te raken. Maar wanneer Florian Vermeersch, na een ontsnappingspoging van de Klerkenaar countert, moet hij passen.



van der poel is voorin de sterkste en lost Vermeersch op weg naar Leuven. Hij mag in de Bondgenotenlaan een wereldtitel bijschrijven op zijn palmares. Florian Vermeersch wordt tweede. In de spurt om de derde plaats moet Gianni Vermeersch nog Hermans en Stuyven laten voorgaan.