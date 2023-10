Topfavoriet Koen Naert wint Brugse halve marathon

Koen Naert, die vorig jaar ook al de overwinning op zijn naam schreef, kon opnieuw zijn favorietenrol waarmaken. Dit was een goede oefening, want volgende maand wil hij schitteren in de marathon van New York. Op het moment dat hij over de meet liep wees hij naar de hemel. Dit deed hij om de opa van zijn vrouw te herdenken die zaterdagavond overleed en een grote supporter was van de topsporter.