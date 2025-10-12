Geen Ardooise kermis zonder veldrit. Op het kurkdroge parcours bleef het lange tijd spannend, met maar liefst elf leiders die het tempo bepaalden. Namen als Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure, Victor Vandenberghe, Kamp, Orts, Mason en Gerben Kuypers wisselden elkaar af in de kopgroep.

Het waren vooral de renners van Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw en Crelan - Corendon die de forcing deden, maar een afscheiding bleef uit tot de laatste ronde.

Uiteindelijk kwam Vanthourenhout als eerste uit de laatste bocht, maar in de sprint moest hij Aerts voor laten. Joran Wyseure completeerde het podium.