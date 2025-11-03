14°C
Toon Aerts sprint naar Euro­pe­se titel op het EK in Mid­del­ker­ke, Jor­an Wyseu­re uit Lich­ter­vel­de pakt brons

Toon Aerts is de nieuwe Europese Kampioen na een ware slijtageslag op het EK veldrijden in Middelkerke. Hij haalde het in een sprint voor Thibau Nys. Joran Wyseure uit Lichtervelde werd derde, Michael Vantourenhout uit Brugge strandde op een tiende plaatse

Negen jaar na zijn eerste Europese titel in het Franse Pontchâteau (2016) heeft Toon Aerts opnieuw toegeslagen. In Middelkerke kroonde de 32-jarige renner van Deschacht-Hens-Maes zich tot Europees kampioen veldrijden na een spannende sprint tegen titelverdediger Thibau Nys. Joran Wyseure maakte het Belgische feestje compleet met een derde plaats.

