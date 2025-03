KVDO speelde bijzonder weinig klaar en zo kan Hamme optimaal profiteren. In de eerste helft openen de bezoekers de score. Niet veel later revancheert Cromheecke zich, de scheidsrechter bestraft de actie met rood. KVDO moet nog een helft verder met z'n tienen.

In de tweede helft probeert de thuisploeg het met drie achterin en op vrijschop krijgt Deschuyter zijn kopbal niet gericht. De grote druk van Hamme blijft uit, maar de bezoekers counteren wel loepzuiver. Op het uur maakt Soumahoro er 0-2 van. Voor KVDO gaat het van kwaad naar erger. Na balverlies van Vandenschrick, voorkomt invallersdoelman Lannoo, die de geblesseerde Vercruysse vervangt, de 0-3. Twee minuten later ligt alles weer open en legt Smet netjes de 0-3 in het mandje. Dat is ook meteen de eindstand.

Titeldroom doorprikt

En zo lijkt de titel voor KVDO heel ver weg. Het telt nu al 12 punten achterstand op Mandel United en staat 9 punten in het krijt bij Hamme. De eindronde dan maar, waar KVDO de rug moet zien te rechten als het aanspraak wil maken op promotie.