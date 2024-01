Van Westende naar Middelkerke en terug. 2 ronden, In totaal goed voor zo’n 40 kilometer in het zand. Na het startsignaal trotseren de deelnemers eerst een lange strook van 5 kilometer. Met de wind in de rug halen ze snelheden tot 55 kilometer per uur.

Aaron Verwilst, Jonas Rickaert, Timothy Dupont en ex-winnaar Thomas Joseph zaten meteen vooraan. Daarna spatte alles uiteen. Verwilst, Dupont en Rickaert trokken er met z'n drieën stevig door en verlosten zich van de achtervolgers. Op een moeilijke passage in de duinen, moest Rickaert corrigeren en zo zakte hij weg naar de achtervolgers.

Dupont en Verwilst, breidden hun voorsprong uit. De duinen bepaalden het verloop van de koers. Dupont ging er op een moeilijk stuk vandoor en reed naar de winst. Aaron Verwilst ging als tweede over de streep, Thomas Joseph werd derde, net voor Jonas Rickaert. Bij de vrouwen wint Grace Verbeke voor het derde jaar op een rij.