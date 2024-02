In de overwegend vlakke openingsetappe van 135 kilometer tussen Side en Antalya was Luca Van Boven (Bingoal WB) een van de renners die zich lieten opmerken met een aanval, maar aan het eind kwam de verwachte massasprint er toch. Daarin haalde de 36-jarige Dupont, die na enkele jaren in de WorldTour nu koerst op het derde niveau van het wielrennen, het met duidelijke voorsprong. Het was nog maar de eerste wedstrijddag van Dupont voor 2024. De Italianen Giovanni Lonardi en Alberto Bruttomesso werden respectievelijk tweede en derde.

Dupont is meteen ook de eerste leider in de Ronde van Antalya, waarin drie Belgische ploegen deelnemen. In de rit van morgen/vrijdag wordt geklommen tot ruim 1200 meter boven zeeniveau, maar ligt de finish nadien langs de kust.