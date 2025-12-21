De wedstrijd werd gedomineerd door een grote kopgroep die zich al vroeg in de wedstrijd vormde. Daarbij zaten naast Dupont, Van Lerberghe, Planckaert, Jonas Rickaert en uittredend Belgisch kampioen Daan Soete.

In de laatste ronde ontsnapte de Fransman Samuel Leroux waarna de Belgen naar elkaar begonnen kijken omdat de eerste Belg, ook al werd die tweede, dus de nieuwe Belgische kampioen werd. Uiteindelijk werd het een sprint waarin Dupont aan het langste eind trok. Het is de derde titel voor de 38-jarige West-Vlaming.



Bij de vrouwen ging de Belgische titel beachrace naar Lotte Claes. Claes, die op 1 januari overstapt naar Fenix-Premier Tech, was de enige profrenster aan de start op het BK. Ze haalde het solo voor Joyce Vanderbeken en Laerke Expeels.