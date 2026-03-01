De 1.2-wedstrijd in Noord-Brabant was door de weersomstandigheden voorbestemd om te eindigen op een massaspurt. We kregen ook een geschiedenisloze 175 kilometer, alleen Rowan Van Oord probeerde iets te ondernemen, maar tevergeefs.

Tarteletto-Isorex leidde de sprint perfect in met Arne Santy en Zeno Moonen, en Timothy Dupont kon die al even perfect afmaken. De 38-jarige Gistelnaar haalde het voor David Dekker en Stian Rosenlund. Santy zelf werd nog 18de.