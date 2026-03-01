17°C
Gistel

Timo­thy Dupont pakt eer­ste zege van het seizoen

Dupont Dorpenomloop

Timothy Dupont heeft in een massaspurt de Dorpenomloop in Rucphen gewonnen.

De 1.2-wedstrijd in Noord-Brabant was door de weersomstandigheden voorbestemd om te eindigen op een massaspurt. We kregen ook een geschiedenisloze 175 kilometer, alleen Rowan Van Oord probeerde iets te ondernemen, maar tevergeefs. 

Tarteletto-Isorex leidde de sprint perfect in met Arne Santy en Zeno Moonen, en Timothy Dupont kon die al even perfect afmaken. De 38-jarige Gistelnaar haalde het voor David Dekker en Stian Rosenlund. Santy zelf werd nog 18de.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Timothy Dupont

