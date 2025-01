De beachrace in Middelkerke is de voorlaatste in de rij, volgende week is er nog de afsluiter in De Haan. Vandaag op het programma, 2 grote ronden van 21 kilometer in het zand van de Midkust. Heel wat profrenners vertoeven momenteel in Spanje, maar toch verschijnen vandaag onder andere Xandro Meurisse, Louis Vervaeke en Tim Merlier aan de start.

Al snel vormt zich een kopgroep met daarin Braam Merlier, Meurisse, Vervaeke en Aaron Verwilst. Tim Merlier kan in het begin van ronde twee nog komen aansluiten. Een groep van vier met daarbij Dupont en Noppe probeert nog aan te sluiten, maar uiteindelijk zijn het de vijf voorin die het zullen uitvechten voor de zege.

Tim Merlier bleek na zijn stage voldoende aangepast aan de temperatuur en bleek de sterkste op het laatste deel van het parcours. Meurisse en Verwilst mochten mee op het podium.