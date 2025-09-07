Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Voor Tim Declercq (36) zijn het de laatste maanden als profrenner. Donderdag reed hij nog eens mee in Izegem Koers, in zijn geboortestad. Winnen zat er niet in, Declercq werd 43ste.
Op het podium kreeg hij een speelgoedtractor én mocht hij poseren bij een echte tractor. Het perfecte eerbetoon aan “El Tractor”, de bijnaam die hij verdiende door jarenlang duizenden kilometers op kop van het peloton te sleuren.
“Het voelt een beetje als afscheid nemen van mijn roots”, zegt Declercq. “Ik woon nu in Hooglede, maar ik blijf altijd een Izegemnaar. Jammer dat mijn contract bij Lidl-Trek niet verlengd wordt, want ik had er gerust nog een jaartje bijgedaan. Trainen was voor mij nooit een opgave. Het gevaar in de koers zal ik niet missen, maar het leven in de ploeg wel.”
Kampioen bij de beloften
Declercq brak ooit door als Belgisch beloftekampioen en kreeg bij Patrick Lefevere de kans om zich te bewijzen. Daar groeide hij uit tot één van de meest gerespecteerde knechten in het peloton. Vier keer won hij de Zweetdruppel voor beste helper. “Het mooiste was werken voor gasten als Yves, Niki of nu Mads Pedersen. Sommige van die mannen zijn vrienden voor het leven.”
Maar stilzitten zal Declercq straks niet doen. Vanaf volgend seizoen gaat hij aan de slag als trainer bij zijn oude liefde. “De koers blijft de max. Ik kijk er enorm naar uit om jonge renners te begeleiden. Samen toewerken naar iets geeft veel voldoening, en de rol van trainer wordt alleen maar belangrijker.”