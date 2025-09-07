Op het podium kreeg hij een speelgoedtractor én mocht hij poseren bij een echte tractor. Het perfecte eerbetoon aan “El Tractor”, de bijnaam die hij verdiende door jarenlang duizenden kilometers op kop van het peloton te sleuren.

“Het voelt een beetje als afscheid nemen van mijn roots”, zegt Declercq. “Ik woon nu in Hooglede, maar ik blijf altijd een Izegemnaar. Jammer dat mijn contract bij Lidl-Trek niet verlengd wordt, want ik had er gerust nog een jaartje bijgedaan. Trainen was voor mij nooit een opgave. Het gevaar in de koers zal ik niet missen, maar het leven in de ploeg wel.”

