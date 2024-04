Club Brugge heeft zondagavond op bezoek bij Union de titelstrijd helemaal open gegooid. Blauw-zwart won in het Dudenpark met 1-2 en nadert in de stand tot op twee punten van leider Anderlecht. Union zakt naar plaats drie, Genk is als vierde amper vier punten verwijderd van de leidersplaats.