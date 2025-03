"Als je de hele campagne bekijkt, mogen we als Club Brugge zijnde heel trots zijn. Het is balen om op deze manier te eindigen", reageerde kapitein Hans Vanaken na afloop op de clubwebsite.

"Over beide wedstrijden gezien waren we minstens even sterk en soms zelfs sterker", ging Vanaken verder. "We verlaten de Champions League met opgeheven hoofd. Dit doet even pijn, maar we mogen fier zijn. Je wilt natuurlijk het hoogst haalbare als voetballer en dus is de uitschakeling jammer, maar dit was een prachtige campagne."