Net voor het halfuur voltrok zich een doemscenario voor de Vereniging. De VAR riep de Hongaarse scheidsrechter Balazs Berke naar het scherm voor een overtreding van Abu Francis, die zijn studs had gepland op het been van Kristian Eriksen. De Ghanese middenvelder zag zijn oorspronkelijke gele kaart na de interventie omgezet worden in een rode kaart.

Ondanks het numerieke ondertal zocht Cercle toch met een voorsprong de kleedkamers op nadat Abdoul Kader Ouatarra op enkele minuten van de rust een rebound op corner tegen de netten prikte. In de tweede helft kon Cercle geen treffer(s) meer forceren, waardoor het avontuur in de Europa League erop zit.

De wedstrijden in de play-offs van de Conference League vinden plaats op 22 augustus (heen) en 29 augustus (terug). De troepen van Miron Muslic ontmoeten daarin het Poolse Wisla Krakau. Dat rekende later donderdagavond in zijn return in de derde voorronde van de Conference League na een eindeloze strafschoppenserie (12-11) af met het Slovaakse Spartak Trnava.