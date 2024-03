De Vereniging kwam nochtans meteen op dreef op Mambourg en flitste zich al bijna dadelijk door de Charleroi-defensie. Vanop de rechterflank kwam Minda naar binnen, hij pakte uit met een schaarbeweging, maar botste hij op Koffi.

Een zeldzame aanval van Charleroi had echter dramatische gevolgen voor Cercle. Na een lange uittrap van Koffi wurmde Youssouph Badji zich voorbij Boris Popovic en Jesper Daland, waarna de Serviër de Senegalese spits liever niet op Warleson zag afgaan en geen andere keuze zag dan aan de noodrem te trekken.

Scheidsrechter Lothar D'hondt trok rood, werd naar het VAR-scherm gestuurd voor voorafgaand handspel van Badji, maar bleef bij zijn beslissing. Dit kon Cercle wel eens play-off 1 kosten, want de Carolo's kwamen op het einde van het eerste helft nog gevaarlijk opzetten, maar de vrije trap van Ilaimaharitra spatte uiteen op de kruising.

De Malagassiër had ook in de tweede helft genade voor de bezoekers, toen Charleroi een penalty kreeg na een fout van Utkus. Warleson koos de goede hoek en zorgde er zo voor dat Cercle nog geen enkel doelpunt vanop strafschop slikte dit seizoen. De Carolo's roken bloed en Heymans had de 1-0 aan de voet, maar zag zijn schot naast rollen.

Het bleef bij 0-0 en de West-Vlamingen moeten nu vrezen voor hun plekje bij de eerste zes. Het wordt met een bang hart kijken naar de matchen van Gent en Genk.