59 duatleten, van juniores tot senioren, aan de start in Bellegem voor het BK duatlon Long Distance, 7 km lopen, 50 km fietsen en nog eens 7 km lopen.

Peter Louis Misplon gaat er als een speer vandoor, Francis Vergalle volgt in tweede positie. De topfavoriet, Thibaut De Smet, Elias Van Landeghem en Jonas Vandeputte zitten bij de fietswissel vlakbij.

Het fietsen is het geliefkoosde onderdeel van De Smet. De Desselgemnaar demonstreert dan ook meteen zijn uitstekende vorm. Misplon en Vergalle vallen terug, de twee Oost-Vlamingen zullen respectievelijk als 7de en 5de finishen.

Het is snel duidelijk dat het voor plaats 2 en 3 een verbeten strijd wordt tussen Oost-Vlaming Elias Van Landeghem en Waregemnaar Jonas Vandeputte.

Het duo trekt, na 50 km fietsen, gelijktijdig opnieuw de loopschoenen aan. Thibaut De Smet is inmiddels al een drietal minuten aan het lopen. Met overwicht wordt hij verdiend Belgisch Kampioen Long Distance. Hij pakte al eerder de Europese - en Wereldtitel in het Crossduatlon.



Tweede wordt Elias Van Landeghem, op bijna drie minuten van winnaar De Smet. Het brons is vijf seconden later voor Jonas Vandeputte.