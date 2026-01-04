Het was Toon Aerts die als eerste het veld introk. Thibau Nys nam die positie, net voor de eerste afdaling van de omloop, over. Het verschroeiend hoge tempo dat de uittredende kampioen erop nahield zorgde ervoor dat bij het aansnijden van de tweede ronde zich een kopgroep vormde met vier renners: Nys, Aerts, Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout. Joran Wyseure reed op 5 seconden, gevolgd door Niels Vandeputte met Lander Loockx.

Na 13 minuten cross verdapperde Nys opnieuw, Vanthourenhout ging gezwind mee. Na 21 minuten versnelde Nys opnieuw, Vanthourenhout kraakte terwijl achter hem Niels Vandeputte het gezelschap had gekregen van Emiel Verstrynge. Bij het aansnijden van de vijfde van in totaal zeven ronden had Thibau Nys een voorsprong bijeen gesprokkeld van 16 seconden op het duo Emiel Verstrynge/Michael Vanthourenhout. Niels Vandeputte reed op 29 seconden, Joran Wyseure op 50 seconden en Lander Loockx op 52 seconden. Nys maakte een foutje in een afdaling en verloor zo wat voorsprong.

Op twee ronden van het einde had Nys nog slechts 6 seconden voorsprong op Verstrynge en 10 seconden op Vanthourenhout. Verstrynge bleef flink druk zetten, raakte in de slotronde bijna tot op het achterwiel van Nys die in de laatste rechte lijn pas zeker was van een tweede Belgische titel op rij.

