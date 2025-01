Op het uitdagende parcours aan het racecircuit van Zolder plaatse de 22-jarige Nys in de voorlaatste ronde een beslissende versnelling. Hij reed weg van Sweeck, met wie hij zich kort daarvoor had losgerukt uit een kopgroep, en hield zijn voorsprong daarna vast. Sweeck werd tweede op negen seconden, Aerts vervolledigde even later het podium. De vierde plaats was weggelegd voor Niels Vandeputte. Emiel Verstrynge vervolledigde top vijf.

West-Vlamingen Wyseure en Iserbyt eindigden zesde en zevende. Michael Vanthourenhout moest in het slot, na een val, afrekenen met pech en finishte uiteindelijk negende.