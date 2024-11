De wedstrijd verliep in een moordend tempo. De Fransman Rémi Lelandais nam al snel het hele pak op sleeptouw. Niels Vandeputte volgde met achter hem Orts, de Nederlander Mees Hendrikx, Eli Iserbyt en uittredend kampioen Michael Vanthourenhout. Half cross hadden Thibau Nys, Felipe Orts en Eli Iserbyt een kloofje geslagen op de rest. Lars van der Haar werd door de Belgen gedwongen om de snelheid te bepalen in een achtervolgende groep die acht man sterk was.



Na 40 minuten vervoegde Lars van der Haar met Niels Vandeputte de drie leiders. Iserbyt wisselde van fiets waardoor Nys en Orts wat afstand konden nemen. Met nog twee ronden te rijden telden zij een voorgift van 11 seconden op Lars van der Haar met Eli Iserbyt en Niels Vandeputte. In de slotronde sprong Nys, in tegenstelling tot Orts, over de balken heen en legde daar de basis van zijn overwinning door Orts op wat lengten te zetten.