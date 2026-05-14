De 33-jarige Wullaert uit Sint-Baafs-Vijve was maandagavond niet aanwezig bij het jaarlijkse awardshow van het Italiaanse vrouwenvoetbal in Rome, maar toonde zich in een videoboodschap wel erg tevreden met de erkenning.

Wullaert werkte haar tweede seizoen af bij de Italiaanse topclub en toonde zich daarin erg trefzeker. Collectief liep het soms minder. Inter greep als tweede naast de landstitel, met elf punten achterstand op het ongenaakbare Roma, dat na Nieuwjaar geen competitiewedstrijd meer verloor.

Het is afwachten waar Wullaert volgend seizoen zal spelen. De topschutter aller tijden van de Red Flames kende eerder buitenlandse avonturen bij Wolfsburg (2015-2018), Manchester City (2018-2020) en Fortuna Sittard (2022-2024).

Het seizoen zit er nog niet op voor Wullaert. Begin juni werkt ze met de Red Flames twee belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden af tegen Luxemburg (thuis op 5 juni, uit op 9 juni). De Belgische vrouwen moeten beide duels winnen (en liefst met zo veel mogelijk goals verschil) om kans te maken op de eerste plaats in de eindafrekening van kwalificatiegroep 4 in divisie B.

Momenteel moeten de Belgische vrouwen, met acht punten na vier duels, Schotland voor laten gaan. De Schotse vrouwen hebben evenveel punten, maar een beter doelsaldo (+12 versus +8). Het is voor de Flames van cruciaal belang hun poule te winnen. De eerste drie van de groep stoten door naar de play-offs eind dit jaar, maar enkel de poulewinnaar is daarbij reekshoofd.