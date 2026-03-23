De achttienjarige Brugse haalde het in de openingsronde in twee sets van de Duitse Tessa Johanna Brockmann (WTA 278). Het werd twee keer 6-3 na een uur en zeventien minuten tennis.

In de volgende ronde komt onze landgenote uit tegen het Oekraïense tweede reekshoofd Veronika Podrez (WTA 205) of de Franse wildcard Diana Martynov (WTA 446).

Vandromme is de enige Belgische op de hoofdtabel van het enkelspel in Nantes. Polina Bakhmutkina (WTA 934) verloor in de eerste kwalificatieronde kansloos (6-1, 6-0) van de Russin Ekaterina Kazionova (WTA 411), Tamila Gadamauri (WTA 570) moest met 6-3 en 7-6 (7/3) de duimen leggen voor de Duitse Mina Hodzic (WTA 414). De 26-jarige Bakhmutkina neemt met Hodzic wel nog deel aan het dubbelspel in Bretagne.