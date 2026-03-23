Ten­nis­ster Jeli­ne Van­drom­me staat in twee­de ron­de van ITF Nantes

Jeline Vandromme (WTA 260) uit Brugge heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ITF W50-toernooi in het Franse Nantes (hard/40.000 dollar).

De achttienjarige Brugse haalde het in de openingsronde in twee sets van de Duitse Tessa Johanna Brockmann (WTA 278). Het werd twee keer 6-3 na een uur en zeventien minuten tennis. 

In de volgende ronde komt onze landgenote uit tegen het Oekraïense tweede reekshoofd Veronika Podrez (WTA 205) of de Franse wildcard Diana Martynov (WTA 446).

Vandromme is de enige Belgische op de hoofdtabel van het enkelspel in Nantes. Polina Bakhmutkina (WTA 934) verloor in de eerste kwalificatieronde kansloos (6-1, 6-0) van de Russin Ekaterina Kazionova (WTA 411), Tamila Gadamauri (WTA 570) moest met 6-3 en 7-6 (7/3) de duimen leggen voor de Duitse Mina Hodzic (WTA 414). De 26-jarige Bakhmutkina neemt met Hodzic wel nog deel aan het dubbelspel in Bretagne.

Taalfout opgemerkt?

