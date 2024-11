De thuisploeg schoot furieus uit de startblokken en kwam na 6 minuten op voorsprong via man in vorm Ilyes Ziani. Op het kwartier hing de onvermijdelijke Jelle Vossen de bordjes echter gelijk. De twee koplopers leken af te stevenen op een puntendeling, maar in het slot van de wedstrijd bezorgde Abe RWDM alsnog de volle buit.



Nog in de Challenger Pro League ging Lommel met 1-3 winnen bij de jonkies van Club NXT. Alvaro Santos zorgde voor de dubbele voorsprong bij de rust, waarna Jason van Duiven de trekker in het slot van de partij definitief overhaalde. Lenn De Smet milderde wel nog voor de Bruggelingen.



RWDM is voorlopig alleen leider in de Challenger Pro League met 23 punten. Zulte Waregem en La Louvière volgen op drie punten. Club NXT is achtste met 13 punten.